У Білорусі на недільних акціях протесту затримали майже 400 осіб

Фото: протести в Білорусі (tut.by)

У Білорусі в неділю відбулися акції протесту під назвою "Марш сусідів". Станом на 23:00 силовики затримали як мінімум 385 учасників протестів.

Такі дані опублікував правозахисний центр "Вясна".

За інформацією правозахисників, затримані є в Мінську, Гродно, Жодіно, Боровлянах, Бресті, Вітебську та Могильові.

При цьому по інформації Tut.by, серед затриманих - член основного складу Координаційної ради Білорусі Дмитро Крук.

Другу неділю поспіль акції протесту пройшли в місцевому форматі. Мінчани збиралися у дворах, колонами йшли до точки збору в кожному районі. У столиці таких було визначено 60.

Демонстранти організовували ланцюги солідарності та марші. При цьому силовики з самого ранку почали стягувати спецтехніку, автозаки, водомети та військову техніку в центр білоруської столиці.

Раніше РБК-Україна писало, що білоруська опозиція готова посилити тиск на Олександра Лукашенка в разі, якщо він відмовиться йти. За словами лідера опозиції Світлани Тіхановської, зараз мова йде про міжнародні санкції та страйки на головних заводах Білорусі.