У Мінську розпочалася акція протесту журналістів

Фото: акція протесту журналістів у МВС (tut.by)

В Мінську біля головної будівлі Міністерства внутрішніх справ Білорусі зібралися близько 30 журналістів. Вони просили міністра МВС Юрія Караєва прийняти їх і відповісти на питання про затриманих колег.

Про це повідомляє tut.by.

Міністр не вийшов до журналістів і демонстрантам запропонували записатися на прийом і оскаржити затримання колег через прокуратуру.

Пізніше до журналістів підійшли співробітники правоохоронних органів і попросили покинути пішохідну доріжку.

Крім того, група журналістів завітала до Жовтневого РУВС, де знаходиться фотокореспондент видання TUT.BY Дмитро Брушка.

Заступник начальника РУВС Віталій Ярош запевнив протестуючих журналістів, що найближчим часом Брушка відпустять.

Нагадаємо, затриманим у Мінську журналістам, які виконували свою роботу під час протестів, пред'явлено обвинувачення в участі в несанкціонованому масовому заході.

Крім того, сьогодні у Мінську затримали двох телеведучих Дмитра Кохна та Дениса Дудинського.