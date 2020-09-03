ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Мінську розпочалася акція протесту журналістів

Мінськ, Четвер 03 вересня 2020 19:59
У Мінську розпочалася акція протесту журналістів
Фото: акція протесту журналістів у МВС (tut.by)
Автор: РБК-Україна

В Мінську біля головної будівлі Міністерства внутрішніх справ Білорусі зібралися близько 30 журналістів. Вони просили міністра МВС Юрія Караєва прийняти їх і відповісти на питання про затриманих колег.

Про це повідомляє tut.by.

Міністр не вийшов до журналістів і демонстрантам запропонували записатися на прийом і оскаржити затримання колег через прокуратуру.

Пізніше до журналістів підійшли співробітники правоохоронних органів і попросили покинути пішохідну доріжку.

Крім того, група журналістів завітала до Жовтневого РУВС, де знаходиться фотокореспондент видання TUT.BY Дмитро Брушка.

Заступник начальника РУВС Віталій Ярош запевнив протестуючих журналістів, що найближчим часом Брушка відпустять.

Нагадаємо, затриманим у Мінську журналістам, які виконували свою роботу під час протестів, пред'явлено обвинувачення в участі в несанкціонованому масовому заході.

Крім того, сьогодні у Мінську затримали двох телеведучих Дмитра Кохна та Дениса Дудинського.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України БілорусьМинскпротестжурналисты
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся