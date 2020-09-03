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Двох членів координаційної ради Білорусі заарештували знов на 15 діб

Мінськ, Четвер 03 вересня 2020 16:11
Двох членів координаційної ради Білорусі заарештували знов на 15 діб
Фото: Сергій Дилевський і Ковалькова Ольга (facebook.com/KavalkovaVolya)
Автор: Игорь Литвиненко

У Білорусі заарештували на 15 діб членів координаційної ради Ольгу Ковалькову і Сергія Дилевського. Їх визнали винними в порушенні порядку організації або проведення масових заходів.

Про це йдеться в повідомленні Ковальковой в Facebook.

Відповідне рішення було прийнято 3 вересня Центральним районним судом Мінська. Згідно з рішенням суду, Дилевський і Ковалькова порушили ч. 3 ст. 23.34 Кодексу про адміністративні правопорушення Республіки Білорусь у зв'язку з участю в марші 23 серпня. Тоді на акції перед демонстрантами виступила президія координаційної ради.

"Сергію Дилевському 15 діб, тільки що. Розгляд, як і у Ольги Ковальковой, в Центральному суді м. Мінська. Суддя Шабуня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Ковалькова і Дилевський були затримані ще 24 серпня за підозрою в організації несанкціонованих заходів.

Пізніше суд заарештував їх на 10 діб за заклики до страйку на Мінському тракторному заводі (МТЗ).

Відзначимо, що раніше проти координаційної ради Білорусі порушили кримінальну справу за статтею "захоплення влади".

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