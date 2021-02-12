Лукашенко обрушився з критикою на iPhone 12: хочете, щоб американці відстежували?

На початку Лукашенко говорив про бізнес та Білорусь без олігархів і, мабуть, як приклад розкоші навів iPhone 12.

"Бачите, ображені, бідні, без олігархів Білорусь. Я не кажу про дванадцяті смартфони та айфони. Заради бога, телефонуйте. Хочете, щоб кожну хвилину вас американці відстежували, де ви знаходитеся і що ви там переймаєтесь щодо цих айфонів, купуйте. Якщо ви не чуєте, що я вам кажу. Розумні люди вже давно шукають кнопкові телефони. А ми...", - заявив він.