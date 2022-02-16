ru ua
Ср, 16 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Білорусі розгорнули понтонний міст через річку за 4 км від України

Новость на русском →
Мінськ, Середа 16 лютого 2022 20:42
У Білорусі розгорнули понтонний міст через річку за 4 км від України Фото: російські військові могли розгорнути понтонний міст в 4 км від України (facebook com mod mil rus)
Автор: Юлія Бойко

На території Білорусі розгорнули понтонний міст через річку Прип'ять на відстані 4 км від України. Причому даний район не був заявлений для російсько-білоруських навчань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний портал".

Повідомляється, що понтонний міст через Прип'ять розгорнули на території Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження.

Видання уточнює, що розгортання понтонного моста помітили OSINT дослідники, які вивчають відкриті дані. Зокрема, супутникові знімки показують, що 14 лютого його ще не було, а 15-го переправа вже з'явилася.

Фото: супутникові знімки

Також повідомляється, що невідомо, російські чи білоруські військові розгорнули понтонний міст. В рамках навчань "Союзна рішучість - 2022" даний район не був заявлений. Північніше знаходиться ділянка "Мозир", на якій росіяни відпрацьовують "оборонні дії".

Зазначимо, понтонні мости у військовій справі зводяться для переправи техніки і живої сили через водні перешкоди.

Нагадаємо, раніше Білорусь запевнила у відсутності ризиків і загроз для України в рамках спільних з Росією навчань.

Також повідомлялося, що Україна не фіксує біля своєї межі ударні угруповання збройних сил Російської Федерації, а стягнутих військ недостатньо для масштабного вторгнення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Вторгнення Росії до України
NEWS
Хочу вірити, що без нас не домовлялися, але сигнали різні: Зеленський про переговори з РФ
Хочу вірити, що без нас не домовлялися, але сигнали різні: Зеленський про переговори з РФ
DAILY
Навіщо Путіну пропонують визнати "ЛДНР" і що може бути далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Навіщо Путіну пропонують визнати "ЛДНР" і що може бути далі