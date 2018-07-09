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Українського консула пустили до Сущенко в СІЗО

НовиниСуспільство    09.07.2018 - 19:18
Фото: Роман Сущенко (webscreenshot youtube.com/ТСН)
Фото: Роман Сущенко (webscreenshot youtube.com/ТСН)

Консул сьогодні відвідав Сущенко в СІЗО "Лефортово"

Український консул Геннадій Брескаленко потрапив на побачення в СІЗО до незаконно засудженому в Росії українського журналіста Романа Сущенка. Про це повідомила дочка Сущенко Юлія, передає "Укринформ".

За її словами, Сущенко подав заяву про дозвіл дзвонити рідним

 

"Консулу сьогодні вдалося відвідати в СІЗО "Лефортово" батька. Він відчуває себе нормально, якщо можна так сказати, враховуючи всі умови, в яких він перебуває ось уже майже два роки... Передає всім вітання. Подав документи на дозвіл на дзвінки рідним, але коли їх нададуть - невідомо", - розповіла вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова попросила омбудсмена Російської Федерації Тетяну Москалькової сприяти її візиту до українського політв'язня Роману Сущенко.

Денісовій відмовили у зустрічі з політв'язнем Сущенком Денісова просить омбудсмена РФ сприяти її візиту до Сущенка
Теги публікації: Роман Сущенко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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