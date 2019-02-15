У Білорусі немає проблем з суверенітетом, - Лукашенко

Лукашенко підкреслив, що РФ сьогодні не в змозі "нав'язати свою волю" будь-кому

Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров с главой РФ Владимиром Путиным заявил, что у его государства нет проблем с суверенитетом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс-Беларусь".

Глава Беларуси подчеркнул, что его страна и Российская Федерация готовы настолько идти по пути объединения, насколько к этому готовы народы обеих стран.

"Для меня независимость - это понятие относительное… Нет у нас проблем с суверенитетом, мы даже в этом контексте не обсуждаем этих проблем, мы исходим из того, что сегодня есть два государства… Дело здесь не в суверенитете… Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, на сколько вы готовы. Мы завтра можем объединиться - у нас проблемы нет. Но готовы ли вы - россияне и белорусы? Вопрос", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что РФ сегодня не в состоянии "навязать свою волю" кому-либо.

"Надо адресовать вопрос к себе - на сколько вы готовы, на столько мы будем выполнять вашу волю. Если не готовы, какая бы мощная и огромная Россия ни была, она сегодня не в состоянии навязать волю кому-то. Ну а тем более мы, и нам это и не нужно", - подытожил президент Беларуси.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что союз Беларуси и России может развиваться только на равноправной основе.

Как писало РБК-Украина, глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании рабочей группы по интеграции России и Беларуси.

Подчеркнем, Лукашенко на пресс-конференции в Минске заявлял, что "Беларусь никогда не войдет в состав Российской Федерации".