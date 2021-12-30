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В Білорусі визнали екстремістським Telegram-канал правозахисників

Автор: Сергій Пишкін

У Білорусі суд визнав матеріали Telegram-каналу "Вясна" - “екстремістськими”. Правозахисний центр більше 20 років фіксував порушення прав людей в країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Вясна".

Рішення було прийнято Гомельським судом Чигуначненського району.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Білорусі Гродненський суд засудив опозиціонера Сергія Тихановського до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Зокрема, після масових протестів внаслідок фальсифікації результатів президентських виборів, які відбувалися у серпні 2020 року, режим Лукашенка заблокував не один новинний вебсайт або ж незалежні ЗМІ. Зокрема, наприклад, йдеться про: "Радіо Свободу", "Белсат", "NEXTA" та десятки інших.

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Білорусь