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У Білорусі визнали "екстремістськими" інтернет-ресурси "Радіо Свободи"

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Мінськ, Четвер 23 грудня 2021 14:49
У Білорусі визнали "екстремістськими" інтернет-ресурси "Радіо Свободи" Фото: у Білорусі визнали "екстремістськими" інтернет-ресурси "Радіо Свободи" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство внутрішніх справ Білорусії внесло інтернет-ресурси білоруської служби "Радіо Свобода" до "екстремістських формувань". Раніше до списку вже потрапили її Telegram-канали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське МВС.

"Міністерством внутрішніх справ 23 грудня 2021 року екстремістським формуванням визнано групу громадян, які об'єдналися за допомогою інтернет-ресурсів "Радіо Свобода". Перелік організацій, формувань, індивідуальних підприємців, причетних до екстремістської діяльності, оновлено", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що 3 грудня Центральний районний суд міста Мінська визнав "екстремістськими матеріалами" інформаційну продукцію Telegram-каналу "Радіо Свобода".

Після чого президент медіакорпорації "Радіо Вільна Європа"/"Радіо Свобода" Джеймі Флай заявив, що "Радіо Свобода" категорично відкидає "цей безглуздий ярлик".

"Ми маємо намір продовжувати надавати об'єктивні новини та інформацію білоруському народу, який зараз як ніколи потребує незалежних ЗМІ. Режим Лукашенка продовжує давати зрозуміти, що його зневага до правди та зусилля щодо обмеження доступу до незалежної інформації не знають кордонів", - зазначив він.

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Олександр Лукашенко Минск "Радіо Свобода"
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