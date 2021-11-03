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У Білорусі інтернет-ресурс "Белсат" визнали екстремістським

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Мінськ, Середа 03 листопада 2021 10:27
У Білорусі інтернет-ресурс "Белсат" визнали екстремістським Фото: у Білорусі інтернет-ресурс "Белсат" визнали екстремістським (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство внутрішніх справ Білорусії внесло до екстремістських формувань ще один інтернет-ресурс. Цього разу до списку потрапив білоруськомовний телеканал, створений з ініціативи МЗС Польщі "Белсат".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське МВС.

"Рішенням Міністерства внутрішніх справ визнано екстремістським формуванням та заборонено діяльність на території Республіки Білорусь групи громадян, об'єднаних за допомогою інтернет-ресурсів "Белсат", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно МВС Білорусії внесло Telegram-канал Nexta до списку екстремістських формувань. До переліку також потрапили й Nexta-Live та Luxta.

Крім того, в Білорусі обмежили доступ до інтернет-ресурсів новин "Настоящее время" и "Новый час". Також місцеві не можуть зайти на сайт видання Deutsche Welle.

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