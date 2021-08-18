У Білорусі прийшли з обшуками до співробітників БелаПАН. Сайт агентства недоступний

Білоруські силовики прийшли з обшуками до чергового ЗМІ - цього разу до співробітників інформаційного агентства БелаПАН. На даний момент сайт недоступний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Про обшуки встигли повідомити самі співробітники - журналістка Ірина Турчина, редактор інтернет-газети Naviny.by, яку випускає БелаПАН, Олександр Зайцев і бухгалтер Катерина Боєва.

Також повідомляється, що одного з журналістів відвезли на допит, а головний редактор Белапана Ірина Левшина не виходять на зв'язок. Крім того, стало відомо, що після обшуків затримали журналіста Захара Щербакова. А у заступника головного редактора БелаПАНа Олександра Зайцева вилучили техніку.

На даний момент сайт БелаПАНа не відкривається, але ще вранці працював.

Зазначимо, БелаПАН - це приватне білоруське інформаційне агентство. З 2014 року піддавався блокуванням з боку влади і хакерським атакам. У січні 2021 року в редакції проходили обшуки, в результаті чого робота була паралізована.