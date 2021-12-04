Білорусь звинуватила Україну в порушенні кордону вертольотами під час навчань

Білорусь звинуватила Україну в порушенні кордону, яке нібито сталося під час навчань. Білоруські прикордонники стверджують, що український гелікоптер залетів у повітряний простір країни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Белта" .

За його словами, в українських прикордонників поки немає інформації про цей можливий інцидент порушення кордону.

Про порушення кордону Білорусі з боку України повідомило видання "Белта" з посиланням на державний прикордонний комітет. Там стверджують, що під час навчань українські пілоти порушили повітряний простір країни.

Зазначається, що сьогодні, 4 грудня, близько 12:00 в районі пункту пропуску "Нова Рудня" білоруські прикордонники зафіксували порушення повітряного простору. За їхніми даними, український вертоліт Мі-8 нібито перетнув кордон і на один кілометр залетів на територію Білорусі.

У коментарі РБК-Україна спікер Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідомив, що українські прикордонники поки що не мають інформації про цей можливий інцидент порушення кордону.