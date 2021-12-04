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Білорусь звинуватила Україну в порушенні кордону вертольотами під час навчань

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Київ, Субота 04 грудня 2021 18:07
Білорусь звинуватила Україну в порушенні кордону вертольотами під час навчань Фото: Білорусь звинуватила Україну в порушенні кордону (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Білорусь звинуватила Україну в порушенні кордону, яке нібито сталося під час навчань. Білоруські прикордонники стверджують, що український гелікоптер залетів у повітряний простір країни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Белта".

За його словами, в українських прикордонників поки немає інформації про цей можливий інцидент порушення кордону.

Про порушення кордону Білорусі з боку України повідомило видання "Белта" з посиланням на державний прикордонний комітет. Там стверджують, що під час навчань українські пілоти порушили повітряний простір країни.

Зазначається, що сьогодні, 4 грудня, близько 12:00 в районі пункту пропуску "Нова Рудня" білоруські прикордонники зафіксували порушення повітряного простору. За їхніми даними, український вертоліт Мі-8 нібито перетнув кордон і на один кілометр залетів на територію Білорусі.

У коментарі РБК-Україна спікер Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідомив, що українські прикордонники поки що не мають інформації про цей можливий інцидент порушення кордону.

Нагадаємо, 1 грудня у соцмережах з'явилося відео з нібито "розстрілом нелегальних мігрантів" на українському кордоні. У Держприкордонслужбі назвали це черговим фейком.

Зазначимо, раніше в мережі з'явилося фейкове відео з "затриманням" в Чорнобилі нелегалів з Білорусі.

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