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Білорусь вручила ноту протесту Україні нібито за порушення кордону

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Мінськ, Неділя 05 грудня 2021 14:13
Білорусь вручила ноту протесту Україні нібито за порушення кордону Фото: Міноборони Білорусі викликало українського аташе (president.gov.by)
Автор: Артем Горовенко

Міністерство оборони Білорусі вручило військовому аташе України ноту протесту нібито за порушення кордону. Йдеться про інцидент з вертольотом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство.

Повідомляється, що приводом послужило "порушення 4 грудня державного кордону Білорусі в повітряному просторі українським вертольотом типу Мі-8 в районі Нової Рудні".

"Військовому аташе було доведено, що українська сторона уникає діалогу для вирішення спірних питань, як по лінії міжнародного військового співробітництва, так і контролю над озброєннями, що дуже тривожно", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Міноборони Білорусі заявило про появу нібито загрози безпеці з боку України.

Нагадаємо, ще вчора спікер української Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна заявив, що інформація про порушення білоруського кордону не відповідає дійсності.

Відзначимо, в рамках прикордонної операції "Полісся", яка спрямована на запобігання прориву мігрантів, українська сторона проводить навчання, в тому числі із застосуванням авіації.

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