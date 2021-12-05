Білорусь вручила ноту протесту Україні нібито за порушення кордону

Міністерство оборони Білорусі вручило військовому аташе України ноту протесту нібито за порушення кордону. Йдеться про інцидент з вертольотом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство .

Повідомляється, що приводом послужило "порушення 4 грудня державного кордону Білорусі в повітряному просторі українським вертольотом типу Мі-8 в районі Нової Рудні".

"Військовому аташе було доведено, що українська сторона уникає діалогу для вирішення спірних питань, як по лінії міжнародного військового співробітництва, так і контролю над озброєннями, що дуже тривожно", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Міноборони Білорусі заявило про появу нібито загрози безпеці з боку України.