У Білорусі за президента достроково проголосували понад 41% виборців

Явка на достроковому голосуванні за президента Білорусі, яке проходило 4-8 серпня, склала 41,7%. Найменше людей з'явилося на виборчих дільницях у Мінську.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії Білорусі.

При цьому найактивніше голосували у Гомельській області. Результати в областях наступні:

Брестська область - 38,40%;

Вітебська область - 39,34%;

Гомельська область - 54,44%;

Гродненська область - 38,60%;

Мінська область - 39,66%;

Могилевська область - 49,92%;

Мінськ - 33,40%.

Відзначимо, раніше в громадській ініціативі "Чесні люди" заявляли про завищення явки в ході дострокового голосування, передає tut.by.

Як повідомляло РБК-Україна, основний день президентських виборів призначений на 9 серпня: на посаду президента Білорусі претендують 5 кандидатів, в тому числі чинний глава держави Олександр Лукашенко.

Крім цього, в Мінськ напередодні виборів стягнули військову техніку: у місті виявили колони бронетранспортерів.

Варто підкреслити, що передвиборна кампанія в Білорусі супроводжується масовими затриманнями, придушенням антиурядових мітингів і тиском на опозиційних кандидатів.