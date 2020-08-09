У Білорусі за президента достроково проголосували понад 41% виборців

Найнижча явка - в столиці
Явка на достроковому голосуванні за президента Білорусі, яке проходило 4-8 серпня, склала 41,7%. Найменше людей з'явилося на виборчих дільницях у Мінську.
Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії Білорусі.
При цьому найактивніше голосували у Гомельській області. Результати в областях наступні:
Відзначимо, раніше в громадській ініціативі "Чесні люди" заявляли про завищення явки в ході дострокового голосування, передає tut.by.
Як повідомляло РБК-Україна, основний день президентських виборів призначений на 9 серпня: на посаду президента Білорусі претендують 5 кандидатів, в тому числі чинний глава держави Олександр Лукашенко.
Крім цього, в Мінськ напередодні виборів стягнули військову техніку: у місті виявили колони бронетранспортерів.
Варто підкреслити, що передвиборна кампанія в Білорусі супроводжується масовими затриманнями, придушенням антиурядових мітингів і тиском на опозиційних кандидатів.