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У Білорусі перший депутат склав повноваження

Автор: РБК-Україна

На тлі протестів у Білорусі повноваження склав перший депутат. Зокрема, відповідну заяву оприлюднила депутатка Мінської міської ради Ольга Тесакова.

Про це повідомляє портал TUT.BY.

Повідомляється, що Тесакова в заяві просить достроково скласти повноваження, оскільки вважає неможливим бути депутатом в рамках ситуації в країні.

"До цього давно йшло. Події, що відбулися на початку серпня, загострили ситуацію і нікого не залишили байдужим. Мені здається, не залишилося жодної людини, у якої немає знайомих, які не постраждали від насильства з 9 по 13 серпня", - зазначила вона.

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Нагадаємо, раніше на тлі ситуації в Білорусі президент Олександр Лукашенко звинуватив Польщу в планах приєднати Гродненську область.

"Ви бачите ці заяви про те, що якщо Білорусь розпадеться, то Гродненська область відійде Польщі. Вони про це вже відкрито говорять, сплять і бачать. Нічого у них в цьому плані не вийде, це я знаю точно", - зазначив він.

Міністерство закордонних справ Польщі відреагувало на цю заяву, викликавши білоруського посла.

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