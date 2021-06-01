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У Білорусі опублікували нове відео допиту Протасевича

Автор: Дмитрий Кузнецов

Державні білоруські ЗМІ поширили нове відео з фрагментом допиту Романа Протасевича, якого затримали в Мінську після посадки літака Ryanair. В опублікованому уривку він заявив, що"його підставили".

Уривок відео опублікував телеканал ОНТ у своєму Telegram-каналі.

"Упевнений, що мене просто підставили. Я цього ніде не говорив, але як тільки я це сказав, я відразу опинився в Мінську. Ось відразу", - сказав Протасевич.

Опублікований фрагмент - це частина розслідування телеканалу примусової посадки літака Ryanair в Мінську 23 травня. Як відзначили в ОНТ, повна версія фільму вийде ввечері 2 червня.

Напередодні адвокат Романа Протасевича Інеса Оленская розповіла про особисте зустріч зі своїм підзахисним. За її словами, він пояснив садно на лобі тим, що довго стояв і від втоми притулився лобом до стінки.

Нагадаємо, білоруський режим 23 травня примусово посадив рейс Ryanair з Греції в Литву, яким летіли білоруський опозиційний журналіст Роман Протасевич і його дівчина Софія Сапега. Після посадки літака білоруські силовики затримали Протасевича і його супутницю.

Кілька днів тому Романа Протасевича перевели в СІЗО КДБ в Мінську. Там також знаходиться його дівчина, росіянка Софія Сапега, затримана разом з ним 23 травня після примусової посадки літака Ryanair.

Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Британія і США, які входять в G7, а також глава європейської дипломатії Жозеп Боррель відреагували на затримання засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в Білорусі, пригрозивши режиму Олександра Лукашенка новими санкціями.

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Новини України БілорусьРоман Протасевич