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Україна засудила блокування владою Білорусі опозиційного ресурсу TUT.BY

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Україна, Середа 19 травня 2021 17:04
Україна засудила блокування владою Білорусі опозиційного ресурсу TUT.BY Фото: МЗС України відреагувало на блокування у Білорусі опозиційного сайту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Міністерство закордонних справ України засудило блокування білоруською владою опозиційного ресурсу TUT.BY та переслідування журналістів. МЗС закликало Мінськ припинити атаки на свободу слова.

Про це у своєму Twitter повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Засуджуємо блокування владою Білорусі незалежного білоруського медіа-ресурсу Tut.by і переслідування його журналістів", - йдеться в повідомленні.

Ніколенко зазначив, що TUT.BY відомий високими стандартами журналістики та об’єктивним висвітленням подій.

"Закликаємо білоруську владу припинити атаки на свободу слова", - написав спікер МЗС.

18 травня у Білорусі заблокували домен опозиційного порталу TUT.BY. Доступ до порталу було обмежено, сайт не відкривався в інтернет-браузерах.

Блокування ресурсу підтвердив засновник Кирило Волошин. За його словами, це сталося у кримінальній справі, відкритій за статтею ухилення від сплати сум податків в особливо великому розмірі.

У січні TUT.BY остаточно позбавили статусу засобу масової інформації. Після цього він продовжив працювати як інтернет-ресурс.

Портал TUT.BY активно висвітлював протести проти режиму Олександра Лукашенка, а також надавав майданчик для представників опозиції. Восени 2020 року стало відомо про перші санкції проти нього.

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