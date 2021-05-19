Україна засудила блокування владою Білорусі опозиційного ресурсу TUT.BY
Міністерство закордонних справ України засудило блокування білоруською владою опозиційного ресурсу TUT.BY та переслідування журналістів. МЗС закликало Мінськ припинити атаки на свободу слова.
Про це у своєму Twitter повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
"Засуджуємо блокування владою Білорусі незалежного білоруського медіа-ресурсу Tut.by і переслідування його журналістів", - йдеться в повідомленні.
Ніколенко зазначив, що TUT.BY відомий високими стандартами журналістики та об’єктивним висвітленням подій.
"Закликаємо білоруську владу припинити атаки на свободу слова", - написав спікер МЗС.
18 травня у Білорусі заблокували домен опозиційного порталу TUT.BY. Доступ до порталу було обмежено, сайт не відкривався в інтернет-браузерах.
Блокування ресурсу підтвердив засновник Кирило Волошин. За його словами, це сталося у кримінальній справі, відкритій за статтею ухилення від сплати сум податків в особливо великому розмірі.
У січні TUT.BY остаточно позбавили статусу засобу масової інформації. Після цього він продовжив працювати як інтернет-ресурс.
Портал TUT.BY активно висвітлював протести проти режиму Олександра Лукашенка, а також надавав майданчик для представників опозиції. Восени 2020 року стало відомо про перші санкції проти нього.