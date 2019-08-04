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У Білорусі назвали можливу дату виборів

Новини » Політика    04.08.2019 - 21:55
У Білорусі назвали можливу дату виборів
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Вибори можуть пройти 30 серпня 2020 року

Вибори президента Білорусі можуть пройти 30 серпня 2020 року. Про це заявила голова Центральної виборчої комісії країни Лідія Єрмошина на телеканалі ОНТ.

За її словами, президентська кампанія, швидше за все, пройде в той термін, який визначений Конституцією.

"Останнє можливе неділю - 30 серпня 2020 року", - розповіла вона.

Також зазначила Єрмошина, що до кінця літа білоруси повертаються з відпусток, студенти готуються до нового навчального року, тому 30 серпня більшість громадян за місцем своєї реєстрації.

Нагадаємо, в 2019 році у Білорусі пройдуть дострокові вибори в парламент.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що може висунути свою кандидатуру на наступних виборах. Лукашенко став президентом у 1994 році, і вже через два роки провів референдум, змінив конституцію, значно розширивши свої повноваження і розпустив опозиційний парламент.

Додамо, президентські вибори в Білорусі, як і планувалося, пройдуть у 2020 році. Проте Лукашенко раніше давав зрозуміти, що може провести їх вже в цьому році.

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