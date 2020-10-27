У Білорусі з початку доби затримали вже понад 30 учасників протесту

У Білорусі з початку доби, 27 жовтня, силовики затримали вже 33 учасників протестних акцій. Затримання зафіксовані в Мінську, Бобруйську, Гродно, Смолевичах, Полоцьку.

Про це повідомляють правозахисники центру "Вясна".

За даними правозахисників, протестні акції проходять у багатьох містах Білорусі. Демонстранти організовують ланцюга солідарності, а також намагаються заблокувати рух автомобільного транспорту. Силовики розганяють протести. Тільки в Мінську були затримані 26 осіб.

Раніше повідомлялося, що в Мінську вранці силовики затримали дев'ять медиків.

Нагадаємо, 25 жовтня вийшов термін ультиматуму білоруської опозиції, в якому Олександра Лукашенка закликали скласти повноваження. В результаті з 26 жовтня в Білорусі оголосили народний страйк. При цьому з самого ранку понеділка силовики почали затримання і розгін протестуючих. За перший день нового страйку силовики затримали 581 протестувальника.

Також РБК-Україна писало, що Олександр Лукашенко заявив про радикалізацію протестів в Білорусі. За його словами, проти влади почалася вже не інформаційна, а терористична війна.