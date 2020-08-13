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У Білорусі після побиття силовиками помер чоловік

Жодино, Четвер 13 серпня 2020 21:29
У Білорусі після побиття силовиками помер чоловік
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: РБК-Україна

Це вже третя жертва протестів

У лікарні міста Жодіно помер чоловік, якого під час протестів в Білорусі побили силовики. На цей час відомо про три жертви протестів.

Про це заявив лікар швидкої допомоги на зустрічі жителів міста з мером, повідомляє Telegram-канал Кулуари KYKY.

В Жодіно проходить зустріч городян з мером. Жителі вимагають прибрати з міста ОМОН, провести нові вибори і випустити всіх затриманих учасників протестів.

Нагадаємо, в лікарнях перебувають понад 200 учасників протестів, за даними місцевого МОЗ, більшість з легкими травмами, при цьому одна людина загинула в ході протестів.

Крім того, в лікарні Гомеля помер чоловік, затриманий під час протестів.

Відзначимо, що в ООН заявили, що кількість жертв протестів у Білорусі може бути більше.

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