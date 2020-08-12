У Білорусі повідомили про смерть в лікарні затриманого під час протестів

Фото: протести в Білорусі (facebook.com/SputnikPolskaOfficial)

Смерть не пов'язана з затриманням

В одній з лікарень Гомеля помер чоловік, затриманий під час протестів. При цьому смерть не пов'язана з затриманням.

Про це повідомляє Onliner.by.

Повідомляється, що хлопець помер 1995 року народження, який був затриманий під час протестів 10 серпня. За рішенням суду він був відправлений під адміністративний арешт, однак після суду йому стало погано і він був госпіталізований.

"Врятувати його не змогли, чоловік помер. Смерть настала в ніч на 12 серпня. За попередньою інформацією, вона не пов'язана з затриманням", - повідомили у виданні.

Нагадаємо, в ніч з 11 на 12 серпня в Білорусі були зафіксовані протести в 25 населених пунктах, в цих місцях було перекрито рух транспорту.

За даними білоруського МВС, у сутичках за вчора постраждали понад 50 людей, 14 співробітників міліції і військових отримали ушкодження середньої тяжкості.

Також повідомлялося, що в МВС Білорусі повідомили, що силовикам довелося відкрити вогонь на поразка в Бресті під час протестів, одна людина отримала поранення.