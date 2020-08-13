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В Беларуси после избиения силовиками умер мужчина

Жодино, Четверг 13 августа 2020 21:29
В Беларуси после избиения силовиками умер мужчина
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: РБК-Украина

Это уже третья жертва протестов

В больнице города Жодино умер мужчина, которого во время протестов в Беларуси избили силовики. На данный момент известно о трех жертвах протестов.

Об этом заявил врач скорой помощи на встрече жителей города с мэром, сообщает Telegram-канал Кулуары KYKY.

В Жодино проходит встреча горожан с мэром. Жители требуют убрать из города ОМОН, провести новые выборы и выпустить всех задержанных участников протестов.

Напомним, в больницах находятся более 200 участников протестов, по данным местного Минздрава, большинство с легкими травмами, при этом один человек погиб в ходе протестов.

Кроме того, в больнице Гомеля скончался мужчина, задержанный во время протестов.

Отметим, что в ООН заявили, что количество жертв протестов в Беларуси может быть больше.

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