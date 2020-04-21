В Білорусі та Іспанії за добу виявили майже однакову кількість випадків коронавірусу

За минулу добу в Білорусі зафіксували 1485 нових випадків коронавірусу, коли в Іспанії підтвердили - 1536. Такі дані сайту Worldometers.

Зазначимо, лідером за темпами поширення хвороби залишаються США, де за добу діагностували майже 28 тис. заражень. За цей же час у Британії та Туреччині підтвердили по 4,6 тисяч інфікувань.

У Росії 20 квітня нарахували 4,2 тис. нових випадків, у Франції - 2,5 тис., в Італії - 2,2 тис. , у Бразилії - понад 2 тис. та 1,7 тис. у Канаді.

Активна кількість випадків коронавірусу складає 1 млн 664 тис.. Станом на ранок 21 квітня у всьому світі померли 170 тис. осіб. Одужали із початку пандемії майже 647 тис. людей.

У той же час, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє про необхідність починати навчальний процес у школах республіки, не дивлячись на спалах коронавірусу в країні.

Зазначимо, коли в Білорусі було 153 заражених коронавірусом, Лукашенко заявляв, що країна пройшла пік епідемії.

РБК-Україна писало, що Білорусь 16 квітня випередила Україну за кількістю підтверджених випадків захворювання коронавірусом.