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НАТО заперечує нарощування сил біля кордонів Білорусі

Брюссель, Неділя 16 серпня 2020 17:54
НАТО заперечує нарощування сил біля кордонів Білорусі
Фото: штаб-квартира НАТО (U. S. Department of State)
Автор: РБК-Україна

У НАТО відповіли на сьогоднішні звинувачення Лукашенка

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) спростовує заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що альянс нарощує сили біля її кордонів. А присутність військ на східному фланзі не є загрозою для третіх країн.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника НАТО.

"В регіоні немає нарощування сил НАТО. Багатонаціональна присутність НАТО в східній частині не представляє загрози для жодної країни. Вона носить строго оборонний, непропорційний характер і призначена для запобігання конфліктів та збереження миру", - заявили в НАТО, закликавши Білорусь поважати основні свободи, включаючи право на мирний протест.

Відзначимо, сьогодні на провладному мітингу в Мінську Лукашенко заявив, що "натівські війська брязкають гусеницями біля наших воріт", а також про те, що нібито йде нарощування військової могутності на кордоні з Білоруссю.

Нагадаємо, після цього стало відомо, що армія Білорусі проведе військові навчання біля кордону з Литвою.

Крім того, на звинувачення Лукашенка у нібито втручанні в ситуацію в країні відповіли і в Офісі президента України Володимира Зеленського.

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