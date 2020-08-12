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В Беларуси сообщили о смерти в больнице задержанного во время протестов

Гомель, Среда 12 августа 2020 19:02
В Беларуси сообщили о смерти в больнице задержанного во время протестов
Фото: протесты в Беларуси (facebook.com/SputnikPolskaOfficial)
Автор: РБК-Украина

Смерть не связана с задержанием

В одной из больниц Гомеля скончался мужчина, задержанный во время протестов. При этом смерть не связана с задержанием.

Об этом сообщает Onliner.by.

Сообщается, что скончался парень 1995 года рождения, который был задержан во время протестов 10 августа. По решению суда он был отправлен под административный арест, однако после суда ему стало плохо и он был госпитализирован.

"Спасти его не смогли, человек умер. Смерть наступила в ночь на 12 августа. По предварительной информации, она не связана с задержанием", - сообщили в издании.

Напомним, в ночь с 11 на 12 августа в Беларуси были зафиксированы протесты в 25 населенных пунктах, в этих местах было перекрыто движение транспорта.

По данным белорусского МВД, в столкновениях за вчера пострадали более 50 человек, 14 сотрудников милиции и военных получили повреждения средней тяжести.

Также сообщалось, что в МВД Беларуси сообщили, что силовикам пришлось открыть огонь на поражение в Бресте во время протестов, один человек получил ранение.

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