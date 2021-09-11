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Меркель звинуватила Білорусь у "гібридних атаках" 

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Варшава, Субота 11 вересня 2021 22:50
Меркель звинуватила Білорусь у "гібридних атаках"  Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Канцлер Німеччини Ангела Меркель звинуватила режим Лукашенка в "гібридних атаках". На її думку, Мінськ намагається використовувати мігрантів як засіб тиску на Литву і Польщу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP-INFO.

З відповідною заявою канцлерка виступила під час її спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

"Ми зараз бачимо на східному кордоні гібридні атаки, засоби тиску у вигляді біженців. Це стосується Литви і Польщі. Ми повинні надати гуманітарну допомогу, але в той самий час захищати зовнішні кордони Євросоюзу", - сказала Меркель.

Своєю чергою вона звернулася до уряду Польщі та до авторитарного керівництва Білорусі із закликом дозволити міжнародним організаціям подбати про мігрантів.

"Однак, попри гуманітарні міркування, ЄС також повинен захищати свої зовнішні кордони, так само як ми зробили це з Грецією", - додала Меркель.

Нагадаємо, у Литві військовослужбовці отримали розширені повноваження щодо дій на кордоні на тлі потоку нелегалів з Білорусі.

Додамо, на тлі кризи з мігрантами з Білорусі Польща і Литва в спільній заяві закликали країни ЄС збільшити підтримку Вільнюса.

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