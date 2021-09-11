Меркель звинуватила Білорусь у "гібридних атаках" 

Канцлер Німеччини Ангела Меркель звинуватила режим Лукашенка в "гібридних атаках". На її думку, Мінськ намагається використовувати мігрантів як засіб тиску на Литву і Польщу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP-INFO.

З відповідною заявою канцлерка виступила під час її спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

"Ми зараз бачимо на східному кордоні гібридні атаки, засоби тиску у вигляді біженців. Це стосується Литви і Польщі. Ми повинні надати гуманітарну допомогу, але в той самий час захищати зовнішні кордони Євросоюзу", - сказала Меркель.

Своєю чергою вона звернулася до уряду Польщі та до авторитарного керівництва Білорусі із закликом дозволити міжнародним організаціям подбати про мігрантів.

"Однак, попри гуманітарні міркування, ЄС також повинен захищати свої зовнішні кордони, так само як ми зробили це з Грецією", - додала Меркель.