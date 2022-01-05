Білорусь висилає польського консула: в чому причина

Білорусь сьогодні, 5 січня, оголосила про видворення польського консула в Бресті. Його звинувачують у нібито допомозі поляку уникнути відповідальності за злочин на території Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

Білоруська сторона заявила, що дипломат допомогав чоловіку, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої загинули 2 людини. Дипломат нібито купив цьому чоловіку квитки на потяг та домовився з білорусами, щоб його пропустили через кордон. Однак чоловіка все ж затримали білоруські прикордонники.

У польському Міністерстві закордонних справ заявили, що наразі розбираються в цій ситуації.

"МЗС підтверджує той факт, що повірений у справах був викликаний у справі видворення польського консула. На даному етапі робляться кроки для перевірки наданої інформації та прояснення ситуації", - йдеться в заяві міністерства.