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Білорусь розмістить мігрантів у логістичному центрі на кордоні з Польщею

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Київ, Вівторок 16 листопада 2021 17:06
Білорусь розмістить мігрантів у логістичному центрі на кордоні з Польщею Фото: мігранти на кордоні з Польщею (t me nexta tv)
Автор: Олександр Мороз

Білорусь розмістить сотні мігрантів, які знаходяться на кордоні з Польщею, у своєму логістичному Центрі на пункті пропуску "Брузгі". Насамперед туди направлять жінок та дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал БЕЛТА.

Повідомляється, що частина біженців вирішила покинути пункт пропуску. Їх направляють в транспортно-логістичний центр біля кордону, де будуть розміщені мігранти.

За попередньою інформацією, там буде організовано спеціальний майданчик. Перш за все, там розмістять жінок і дітей.

Нагадаємо, сьогодні на кордоні Польщі та Білорусі сталося загострення, мігранти намагалися потрапити на польську територію і закидали силовиків камінням, палицями та пляшками. У відповідь їх поливали з водометів.

Також повідомлялося, що польський солдат отримав серйозне поранення під час спроби прориву.

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