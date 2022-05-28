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Білорусь на літо обмежила доступ до межуючих з Україною районів

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Мінськ, Субота 28 травня 2022 07:09
Білорусь на літо обмежила доступ до межуючих з Україною районів Прапор Білорусі (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Білорусь обмежила доступ і призупинила видачу перепусток в прикордонну смугу на території трьох районів Гомельської області, які межують з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Прикордонного комітету Білорусі.

"Державний прикордонний комітет інформує, що з метою забезпечення прикордонної безпеки з 1 червня 2022 р.по 31 Серпня 2022 р. тимчасово обмежується в'їзд (вхід), тимчасове перебування громадян у прикордонній смузі на території Брагінського, Лоєвського та Хойницького районів Гомельської області", – йдеться в повідомленні.

Хойницький і Брагінський райони Білорусі межують з Київською областю, а Лоєвський – з Чернігівською областю.

Нагадаємо, раніше глава білоруського режиму Олександр Лукашенко доручив створити оперативне командування військами на кордоні з Україною

В офісі президента відреагували на загрозу з боку Білорусі, зазначивши, що вторгнення білоруських військ буде самогубством для білоруського режиму.

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