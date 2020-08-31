Білорусь продовжує розслідування справи "вагнерівців"

Фото: затримання бойовиків ПВК "Вагнера" (sputnik.by)

Правоохоронці Білорусі продовжують розслідування щодо бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнера". Розслідування проходить за статтею про організацію масових заворушень.

Про це повідомили в генеральній прокуратурі Білорусі, передає ТАСС.

Розслідування проводиться Слідчим комітетом Білорусі.

"Триває попереднє слідство", - зазначили в генпрокуратурі.

Нагадаємо, 33 бойовиків ПВК "Вагнера" затримали під Мінськом ще в кінці липня, місцеві силовики звинуватили їх у підготовці масових заворушень.

Як повідомляло РБК-Україна, частина з них воювала на Донбасі у складі бойовиків, у зв'язку з чим українська сторона звернулася до Білорусі з проханням про екстрадицію 28 найманців.

Незважаючи на це, Білорусь передала 32 бойовиків "Вагнера" Росії, ще один найманець - громадянин Білорусі, залишився в країні.

При цьому президент України Володимир Зеленський назвав передачу бойовиків Росії "поганою історією".

Також повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін заявив, що затримання росіян приватної військової компанії "Вагнера" в Білорусі - це спільна операція українських і американських спецслужб.

У США назвали таку заяву спробою відвернути увагу від підсилювання розбрату всередині інших держав Росією.