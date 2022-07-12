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Лукашенко вже почав розповідати, звідки Захід готує "напад" на Росію

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Мінськ, Вівторок 12 липня 2022 13:48
Лукашенко вже почав розповідати, звідки Захід готує "напад" на Росію Фото: Олександр Лукашенко та Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що Захід готується "напасти" на Росію. І нібито через територію Білорусі та України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

"Останнім часом, і ми це детально обговорювали вчора з президентом Російської Федерації, розробляються стратегічні плани нападу на Росію. І головний напрямок удару, історія повторюється - через Україну та через Білорусь", - сказав Лукашенко.

Зазначимо, раніше білоруський диктатор вже "прославився" своєю відомою фразою про "покажу звідки готувався напад", яка вже стала відомим мемом.

Додамо, тим часом поширюються думки про те, що епізодичні успіхи російської армії на сході України підштовхнули самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка підтвердити готовність вступу у війну.

Сам же Лукашенко заявляв про так званий "переділ світу", і те, що країни колишнього СРСР повинні "зблизитися" з Білоруссю і Росією, а за відмову від так званого об'єднання він пригрозив "втратою суверенітету".

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