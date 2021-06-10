Транслював пропаганду РФ: Нацрада заборонила телеканал "Беларусь 24"

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення заборонила ретрансляцію в Україні телеканалу "Беларусь 24". Підставою для такого рішення стала трансляція каналом забороненого в Україні контенту.

"За результатами моніторингу іноземних телеканалів, що мовлять в Україні, члени Національної ради на засіданні 10 червня ухвалили рішення вилучити із Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України телеканал "Беларусь 24", що має юрисдикцію Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ретрансляцію в Україні цього телеканалу було дозволено рішенням Національної ради від 23 липня 2015 року № 1147.

Підставою для вилучення телеканалу із переліку дозволених для ретрансляції програм стало розміщення в його ефірі аудіовізуальних творів, заборонених для демонстрування на території України, та фільмів за участю акторів, внесених Міністерством культури та інформаційної політики до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.

За словами члена Національної ради Максима Онопрієнка, Національна рада давно і прискіпливо відстежує діяльність цього інформаційного ресурсу. "Певний час ефірне наповнення цього каналу помітно відрізнялося від типових провладних білоруських, оскільки це міжнародна версія, очевидно, вони на це зважали. Але нещодавно нашим моніторингом були зафіксовані порушення", - розповів Онопрієнко.

Під час проведеного фахівцями регуляторного органу моніторингу програмного наповнення телеканалу "Беларусь 24" у період із 19 по 22 травня 2021 року було виявлено трансляцію передач "Понять и обезвредить" за участі Олега Газманова; "Последний день" за участі ведучого Бориса Щербакова та "Славянский базар. Союзное государство приглашает. Песнярам - 50. Выпуск 1" за участі Ольги Кормухіної. Зазначається, що популяризація білоруським мовником персон, внесених до зазначеного вище Переліку, суперечить вимогам абзацу десятого частини другої статті 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

Окрім того, в ефірі телеканалу зафіксовали трансляцію передачі "Панорама". У сюжеті за 21 травня під назвою "Украинский след в попытке госпереворота в Беларуси" звучали висловлювання зневаги на адресу батальйону "Донбас", який у складі Національної гвардії захищає територіальну цілісність України від російської військової агресії. Військове формування було названо "карательным батальоном".

В іншому сюжеті за 22 травня під назвою "Зеленский отказал русским в праве считаться коренным народом" поширювалася недостовірна інформація, яка дезінформує аудиторію. У цьому повідомленні звучали звинувачення щодо відмови в Україні на законодавчому рівні захищати права національних меншин через безпідставне ототожнення категорій "національна меншина" та "корінний народ".

"Такий контент містить елементи розпалювання національної ворожнечі і вочевидь має ознаки порушення абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення". Трансляція відбувалася у запису або використовувалися заздалегідь підготовлені сюжети, а отже, мовник мав можливість редакційного контролю пропонованої глядачам інформації на достовірність", - пояснили в Нацраді.

Оскільки станом на 6 червня 2021 року Республіка Білорусь не є підписантом Європейської конвенції про транскордонне мовлення і ретрансляція телепрограми "Беларусь 24" з території Республіки Білорусь здійснювалася відповідно до рішення Національної ради, то у разі ігнорування вимог Конвенції та українського законодавства Національна рада має право вжити заходів щодо запобігання або припинення таких порушень. Таким чином, регуляторний орган ухвалив рішення про вилучення телеканалу "Беларусь 24" із переліку дозволених для ретрансляції.