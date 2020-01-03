Білорусь припинила експорт нафтопродуктів

Білорусь призупинила експорт нафтопродуктів з 1 січня 2020 року через припинення поставок російської нафти в країну. Про це повідомили в прес-службі концерну "Белнефтехим".

У той же час у прес-службі зазначили, що мова йде про тимчасового припинення експорту нафтопродуктів, назвавши як причину припинення поставок російської нафти нафтопереробні заводи Білорусі.

Білоруські ЗМІ поширили розпорядження "Белнефтехима", згідно з яким постачання з білоруських нафтопереробних заводів на експорт призупиняються з 1 січня 2020 року "з метою забезпечення потреб народного господарства і населення в нафтопродуктах".

Як повідомляло РБК-Україна, Російська Федерація з 1 січня 2020 року припинила експорт нафти на білоруські нафтопереробні заводи.

Зазначимо, 31 грудня 2019 року президент Білорусі Олександр Лукашенко провів нараду з керівництвом нафтохімічного комплексу на тему поставок і переробки нафти і доручив завершити переговори з Росією і почати альтернативні поставки.