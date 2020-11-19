Білорусь оголосила адміністраторів "НЕХТА" терористами

Фото: Степан Путіло (belsat eu)

Білорусь внесла засновника телеграм-каналу "НЕХТА" Степана Путіло і колишнього заступника головного редактора Романа Протасевича до списку терористів. Раніше їх діяльність назвали нібито екстремістською.

Про це свідчить список на сайті Комітету державної безпечної Білорусі.

Зокрема, в оновленому списку організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності, Путіло і Протасевич значаться під номерами 725 і 726.

Зазначимо, в листопаді Слідчий комітет Білорусі відкрив на них кримінальну справу нібито за умисне розпалювання соціальної ворожнечі щодо представників влади та силових органів.

Нагадаємо, 16 листопада офіційний Мінськ вимагав від Польщі екстрадиції Путіло і Протасевича "у найкоротші терміни, враховуючи особливу суспільну небезпеку їх злочинної діяльності".

Вони знаходяться в міждержавному розшуку. У Білорусі їм загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.

У серпні на Путіло відкрили кримінальну справу нібито за організацію масових заворушень. Телеграм-канал "НЕХТА" широко висвітлює протести в Білорусі і фактично виступає координатором акцій проти режиму Олександра Лукашенка.