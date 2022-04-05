Українські десантники збили ще один російський вертоліт Ка-52
Фото: українська армія збила російський вертоліт (GettyImages)
Українські десантники в Харківській області збили російський вертоліт Ка-52. Причому з протитанкового озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
"Сьогодні в Харківській області, протитанковий підрозділ 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройних сил України знищив розвідувально-ударний вертоліт ЗС РФ Ка-52 "Алігатор", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що це вже другий випадок, коли житомирські десантники за допомогою протитанкових засобів знищують повітряні цілі противника.
Нагадаємо, раніше Сили спеціальних операцій збили російський вертоліт Ка-52.
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