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Українські десантники збили ще один російський вертоліт Ка-52

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Харківська область , Вівторок 05 квітня 2022 15:13
Українські десантники збили ще один російський вертоліт Ка-52 Фото: українська армія збила російський вертоліт (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Українські десантники в Харківській області збили російський вертоліт Ка-52. Причому з протитанкового озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Сьогодні в Харківській області, протитанковий підрозділ 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройних сил України знищив розвідувально-ударний вертоліт ЗС РФ Ка-52 "Алігатор", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що це вже другий випадок, коли житомирські десантники за допомогою протитанкових засобів знищують повітряні цілі противника.

Нагадаємо, раніше Сили спеціальних операцій збили російський вертоліт Ка-52.

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