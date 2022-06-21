Білорусь відмовляється платити Росії за газ в рублях, - "Наша Нива"
Влада Білорусі затримує оплату Росії за надання газу. Оскільки РФ штучно підвищує курс російського рубля, через що ціна на газ виходить занадто дорогою для Мінська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наша Нива".
Білорусь повинна платити за газ з розрахунку 128 доларів за тисячу кубометрів, згідно з контрактом з "Газпромом". Однак, як зазначили журналісти, Мінськ потрапив у пастку, яку сам поставив.
"У політичних цілях Білоруська адміністрація довгий час домагалася переходу на платежі за енергоносії в російських рублях. Після початку війни рішення про перехід на оплату в рублях було прийнято. Але не тільки для Білорусі, Москва зажадала того ж від газових компаній Євросоюзу. При цьому Росія штучно підняла курс російського рубля як до долара, так і до євро і білоруського рубля", - повідомляє видання.
За останніми даними, Російський рубль коштує 56 рублів за долар, ринковий курс становив би від 80 до 120. Комфортний для Білорусі курс рубля становить 75-80, яким він був до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
"Мінськ не проводить платежі за поточним курсом: зробиш один транш - і всі інші доведеться робити за умовами першого, така політика Газпрому", - розповів обізнаний співрозмовник видання на умовах анонімності.
Тому зараз вичікує, поки рубль ослабне, або поки не вдасться змінити формулу ціни в Угоді.
"Поки торгуються", - повідомило джерело.
Нагадаємо, в середині травня Росія і Білорусь внесли зміни в Угоду про постачання газу до кінця 2022 року. При цьому Мінськ погодився платити за газ в рублях.