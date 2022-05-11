Білорусь погодилася платити Росії за газ рублями

Росія і Білорусь внесли зміни в Угоду про постачання газу. Цей документ визначає умови формування ціни на газ з квітня до кінця 2022 року. В угоді зазначено, що Білорусія переходить на оплату газу в російських рублях.

Про це повідомляє РБК-Україна з силкою на М іністерство енергетики РФ .

"Білорусь і Росія підписали угоду, за якою російський газ не тільки буде оплачуватися в рублях, але і його ціна буде формуватися в прив'язці до рубля (раніше ціна на 2022 була визначена в $128,52 за тисячу кубів)", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив, що його країна не оплачуватиме російський газ рублями. Він додав, що спільно з Польщею буде створена група для реагування на припинення поставок нафти з Росії.

Зазначимо, від оплати газу рублями відмовилися Азербайджан і Фінляндія.

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