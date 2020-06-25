Білорусь відмовилася видати Україні банкіра, пов'язаного з Януковичем

Фото: долари США (РБК-Україна)

Главу банку "Київська Русь" Віктора Братко підозрюють у виведенні з банку 44 мільйонів доларів

Білорусь відмовила Україні у видачі банкіра з оточення Януковича, колишнього голови правління банку "Київська Русь" Віктора Братка. Його підозрюють до зняття з банківських рахунків понад 44 мільйонів доларів в 2015 році.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

В серпні 2016 року Віктор Братко був оголошений в міжнародний розшук, а влітку 2018 року був затриманий білоруською міліцією і поміщений під варту. Через три місяці після затримання, 9 листопада 2018 року, банкір був звільнений за рішенням заступника прокурора Мінська, оскільки йому надали статус біженця.

В одному з рішень українського суду наголошується, що Білорусь надала йому статус біженця через те, що в Україні його нібито переслідують з політичних мотивів. Пізніше з цієї причини Інтерпол виключив Братка з міжнародного розшуку.

Зараз суд зобов'язав наслідок завершити розслідування проти Братко, яке триває вже більше 4 років. Його адвокати не розповідають, де саме він живе і чим займається в Білорусі.

Адвокати екс-банкіра відмовилися вказати, чим він займається в Білорусі і в якому місті зараз живе. За їх словами, у слідчих було достатньо часу, щоб зібрати докази вини чи невинуватості Віктора Братка і пред'явити обвинувачення або закрити справу.

Нагадаємо, за версією слідства, Віктор Братко продав два офісні будівлі в Києві та Львові, які були передані в заставу банку. Продаж він зробив за день до того, як в банку була введена тимчасова адміністрація. В рамках кримінальної справи все його рухоме і нерухоме майно було арештоване.

Сам банк "Київська Русь" часто пов'язували з головою "Нафтогазу" при Януковичі Євгену Бакуліну та тодішнім міністром енергетики Юрієм Бойко. Банк активно нарощував активи при президентстві Януковича, а згодом з'ясувалося, що в ньому були зареєстровані всі рахунки "Нафтогазу".

Братко звинувачується у привласненні та розтраті чужого майна в результаті зловживань в особливо великих розмірах у складі організованої групи. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням права займатися певною діяльністю на три роки.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у держзраді колишньому президенту України Віктору Януковичу і двом колишнім міністрам оборони Дмитру Саламатіну і Павлу Лебедєву.

Раніше Віктора Януковича викликали на допит в ДБР у справі Володимира Замани.

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Автор: Надія Собенко