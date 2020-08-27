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Білорусь звинуватила Польщу у спробах втручання у внутрішні справи

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало главу дипломатичної місії Польщі Мартіна Войтеховського. Йому висловили рішучий протест через нібито спроби втручання польської сторони у внутрішні справи Білорусі.

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Про це повідомляє провладне білоруське видання "БелТА".

За словами речника МЗС Білорусі Анатолія Глаза, відомства звернуло увагу на "явно недружні заяви", які прозвучали останніми днями з боку польських політиків та посадовців, щодо ситуації в Білорусі.

"Підкреслено контрпродуктивність будь-яких подальших спроб зовнішнього тиску на Білорусь, а також закликів до порушення суверенітету і територіальної цілісності нашої країни", - наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні діючий президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Польщу у намірах захопити території білоруської Гродненської області.

Після цього МЗС Польщі викликало білоруського посла для пояснення заяви Лукашенка, яку польська сторона вважає необґрунтованим звинуваченням.

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