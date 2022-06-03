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Лукашенко вимагає від кожної сільради по 50 людей для "народного ополчення"

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П'ятниця 03 червня 2022 15:39
Лукашенко вимагає від кожної сільради по 50 людей для "народного ополчення" Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Олександр Лукашенко наказав усім сільрадам виділити по 50 осіб для "народного ополчення". Усі повинні вміти володіти зброєю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Белта".

За словами Лукашенка, “чоловік повинен вміти за необхідності захистити свою сім’ю".

"І я подумав, що нам про всяк випадок треба при кожній сільській раді мати ось це народне ополчення, групу людей. Їх буде небагато. Може, 50 людей. Але вони теж повинні мати свою зброю десь на складі. Ми їх кличемо на навчання - вони візьмуть свої автомати, щоб могли захистити свій будинок", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Лукашенко наказав керівництву Міністерства оборони Білорусі створити допоміжне військо з добровольців.

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