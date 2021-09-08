Білорусь хоче отримати новий кредит: влада веде переговори з Євразійським стабфондом

Влада Білорусі хоче отримати новий кредит. Мінськ веде переговори з Євразійським фондом стабілізації та розвитку. Мова про суму в 3 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство РБК .

Як розповіли джерела видання в білоруському уряді, питання про виділення нового кредиту Мінську стало однією з тем переговорів з Росією. У євразійському фонді підтвердили проведення попередніх консультацій з представниками Білорусі. Однак, за словами співрозмовника агентства про суму кредиту і терміни його надання говорити поки передчасно.

Напередодні міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив про готовність Москви надати додаткову підтримку Мінську.

"Я не виключаю того, що якісь види підтримки ми зможемо при необхідності надати нашим білоруським партнерам",- сказав він, відповідаючи на питання агентства про плани Росії на надання фінансової допомоги Білорусі.

Міністр фінансів Білорусі Максим Єрмолович своєю чергою зазначив, що Мінськ розраховує отримати від Євразійського фонду 3 млрд доларів. Гроші, за його словами, підуть на стимулювання економіки на тлі спаду через пандемію коронавірусу.