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Беларусь хочет получить новый кредит: власти ведут переговоры с Евразийским стабфондом

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Минск, Среда 08 сентября 2021 22:36
Беларусь хочет получить новый кредит: власти ведут переговоры с Евразийским стабфондом Фото: Беларусь ответила на санкции США (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Беларуси хотят получить новый кредит. Минск ведет переговоры с Евразийским фондом стабилизации и развития. Речь о сумме в 3 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство РБК.

Как рассказали источники издания в белорусском правительстве, вопрос о выделении нового кредита Минску стал одной из тем переговоров с Россией. В Евразийском фонде подтвердили проведение предварительных консультаций с представителями Беларуси. Однако, по словам собеседника агентства о сумме кредита и сроках его предоставления говорить пока преждевременно.

Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о готовности Москвы оказать дополнительную поддержку Минску.

"Я не исключаю того, что какие-то виды поддержки мы сможем при необходимости оказать нашим белорусским партнерам", - сказал он, отвечая на вопрос агентства о планах России на оказание финансовой помощи Беларуси.

Министр финансов Беларуси Максим Ермолович в свою очередь отметил, что Минск рассчитывает получить от Евразийского фонда 3 млрд долларов. Деньги, по его словам, пойдут на стимулирование экономики на фоне спада из-за пандемии коронавируса.

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