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В Білорусі потягом перевозять гаубиці без розпізнавальних знаків, - моніторингова група

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Понеділок 13 червня 2022 11:33
В Білорусі потягом перевозять гаубиці без розпізнавальних знаків, - моніторингова група Фото: в Білорусі потягом перевозять гаубиці без розпізнавальних знаків (t.me/uvznews. Ілюстративне)
Автор: Сергій Пишкін

Білорусь почала транспортувати потягом гаубиці без розпізнавальних знаків. Потяг з технікою рухався в сторону станції Новобелицька.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал моніторингової групу "Беларускі Гаюн".

"11 червня о 18:30 ЖД у Новобілицькому районі Гомеля пройшов ЖД-склад з мінімум 10-ма гаубицями без розпізнавальних знаків. Ешелон рухався з боку глухого кута в промзоні в бік залізничної станції Новобелицька", - пише моніторингова група.

В Білорусі потягом перевозять гаубиці без розпізнавальних знаків, - моніторингова група

Фото: в Білорусі потягом перевозять гаубиці без розпізнавальних знаків (https://t.me/Hajun_BY)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Білорусь розгортає додаткові засоби радіоелектронної боротьби поруч з кордоном з Україною.

Також країна почала проводити військові тренування для переходу на військовий час.

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