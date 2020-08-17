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Білорусь повинна самостійно врегулювати ситуацію в країні, - МЗС Фінляндії

Автор: РБК-Україна

ЄС критикує Білорусь за те, що вибори не були вільними

Влада Білорусі повинні самостійно врегулювати ситуацію в країні після виборів президента. Європейський союз критикує те, що вибори в Білорусі не були вільними.

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Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекки Хаавісто, передає видання Yle.

"Наша відповідь у тому, що все в руках Білорусі. Білорусь повинна сама вийти з глухого кута, який виник із-за виборів", - заявив Хаавісто, відповідаючи на питання, що Євросоюз повинен відповісти Росії в ситуації з Білоруссю.

Нагадаємо, президента Білорусі Олександра Лукашенка оголосили в ЄС персоною "нон грата".

Крім того, Рада Європи проведе в середу екстрене засідання у зв'язку з ситуацією в Білорусі.

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