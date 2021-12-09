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У Польщі за добу зафіксували 80 спроб прориву кордону, 23 особи затримали

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Польща, Четвер 09 грудня 2021 10:42
У Польщі за добу зафіксували 80 спроб прориву кордону, 23 особи затримали Фото: 8 грудня зареєстрували 80 спроб прориву кордону Польщі (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У середу, 8 грудня, прикордонні служби Польщі зафіксували 80 спроб незаконного перетину кордону. Також було затримано 23 особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прикордонної служби Польщі у Twitter.

На ділянках, що охороняються постами у Дубичі-Церківні та Черемші, великі групи нелегалів силою форсували кордон.

За добу прикордонниками було винесено постанови про виїзд з території Республіки Польща для 23 осіб.

Нагадаємо, прес-секретар міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін розповів, що на сьогоднішній день режим Лукашенка відправив до Іраку та Сирії близько 3 тисяч мігрантів. Проте ще близько 7 тисяч іноземців залишаються у Білорусі.

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