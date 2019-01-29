Бекірова вивозили з СІЗО до психлікарні, - донька

Фото: Едем Бекіров (twitter.com/ATR_Official)

Донька політв'язня розцінює це як психологічний тиск на нього

Кримськотатарського активіста Едема Бекірова вивозили 29 січня до психлікарні на обстеження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook доньки політв'язня Елеонори Бекірової.

Вона заявила, що розцінює такі дії як психологічний тиск на свого батька. Також донька політв'язня наголошує, що він ніколи не скаржився на психологічні розлади.

️"Мого батька - політв'язня Едема Бекірова - вчора вивозили з СІЗО до психіатричної лікарні для проведення психіатричної експертизи для перевірки його осудності. Мій батько ніколи не скаржився на психічні розлади і подібного роду процедури, розцінюю як моральний та психологічний тиск на мого батька. Перебування в таких умовах для батька означає смертельний вирок", - написала Бекірова.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого утримують у СІЗО в анексованому Сімферополі, погіршився. Зокрема, у нього виникла ще одна гнійна рана через антисанітарні умови утримання, а після уколу інсуліну у нього набрякло обличчя.

РБК-Україна повідомляло, що 19 грудня Бекірова звинуватили у начебто незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частина 2 статті 222.1 КК РФ). Пізніше стало відомо, що Бекіров може померти в СІЗО. Він є інвалідом першої групи.