Бекірова повернули до СІЗО, - Денісова

Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що політв'язня Едема Бекірова повернули до Сімферопольського слідчого ізолятора. Про це вона написала у своєму Facebook.

Відповідні дані омбудсмену повідомив адвокат Бекірова.

"Сьогодні адвокат пана Бекірова повідомив, що після медичного обстеження в лікарні ім. Семашка його підзахисного було повернуто в Сімферопольський СІЗО. Втім, адвокат підтвердив, що госпіталізація кримського татарина 27 серпня у Республіканську лікарню на тижневе стаціонарне обстеження усе ж відбудеться", - вказано у повідомленні.

Денісова сподівається, що під час госпіталізації він отримає кваліфіковану медичну допомогу в повному обсязі.

Нагадаємо, 20 серпня повідомлялося, що Бекірова повинні відправити на додаткове медичне обстеження в анексованому Сімферополі.

Як писало РБК-Україна, "Верховний суд" Криму продовжив запобіжний захід кримськотатарському активісту Едему Бекірову до 11 жовтня.

Раніше Бекіров, якого утримують у СІЗО Сімферополя в окупованому Криму, заявляв, що почне голодовку в разі переведення кримінальної справи для розгляду по суті в місто Красноперекопськ.