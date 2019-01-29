У Бекірова погіршився стан здоров'я

У нього ще одна гнійна рана через антисанітарні умови утримання

Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого удерживают в СИЗО в анексованому Симферополе, ухудшилось. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook дочери политзаключенного Элеоноры Бекировой.

Она сообщила, что Бекиров находится в двухместной камере, размером 6 кв метров вместе с Сервером Мустафаєвим.

"Круглосуточный свет, постоянно действующая видеокамера, двухъярусная кровать, неудобство в исправлении естественных потребностей. Из удобств в камере только кипятильник", - написала дочь активиста.

Также она отметила, что со слов адвоката в Бекирова ухудшилось состояние здоровья. Всего активиста удерживают в СИЗО уже 49 дней.

"У отца еще одна гнойная рана из-за антисанитарных условий содержания, а после укола инсулина у него отекло лицо, особенно нижняя губа. Кроме того, в СИЗО у него появился кашель и одышка. В пятницу, 25 января, отца вывозили из СИЗО для медобследования, однако результаты анализов опять неизвестны", - сообщила дочь задержанного.

Напомним, 25 января глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что состояние здоровья Бекирова, которого удерживают в СИЗО в анексованому Симферополе резко ухудшилось. По его словам, это мог быть следствие применения инсулина в условиях СИЗО.

РБК-Украина сообщало, что 19 декабря Бекирова обвинили в якобы незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ). Позже стало известно, что Бекиров может умереть в СИЗО. Он является инвалидом первой группы.