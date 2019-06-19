ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Адвокати оскаржать відмову ФСБ госпіталізувати Бекірова

Новини » Суспільство    19.06.2019 - 01:34
Адвокати оскаржать відмову ФСБ госпіталізувати Бекірова
Фото: Едем Бекіров (atr.ua)

Адвокати вважають, що РФ зобов'язана виконати вимоги ЄСПЛ

Адвокати важко хворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова оскаржить рішення ФСБ Росії не госпіталізувати його. Про це пишуть "Крим.Реалії".

Адвокат Олексій Ладін прокоментував заяву слідчого ФСБ Росії в Криму Івана Романця, який назвав "неприйнятним" рішення ЕПСЧ щодо кримськотатарського активіста Едема Бекірова і відмовив у його госпіталізації з СІЗО №1 Сімферополя.

За словами Ладина, така позиція ФСБ Росії "викликає подив" і "Росія зобов'язана його виконати, а не розмірковувати".

Напередодні стало відомо, що старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець, незважаючи на рішення Європейського суду з провам людини (ЄСПЛ), відмовляється госпіталізувати кримськотатарського активіста Едему Бекірова.

Раніше РБК-Україна писало, що в Росії завершили слідство по справі українського політв'язня Едему Бекірова, якого звинувачують у "незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки".

ФСБ закінчила слідство у справі Бекірова ЄСПЛ постановив терміново перевести Бекірова з СІЗО в лікарню
Новини України Едем Бекіров
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся