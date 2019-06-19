Адвокати оскаржать відмову ФСБ госпіталізувати Бекірова

Фото: Едем Бекіров (atr.ua)

Адвокати вважають, що РФ зобов'язана виконати вимоги ЄСПЛ

Адвокати важко хворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова оскаржить рішення ФСБ Росії не госпіталізувати його. Про це пишуть "Крим.Реалії".

Адвокат Олексій Ладін прокоментував заяву слідчого ФСБ Росії в Криму Івана Романця, який назвав "неприйнятним" рішення ЕПСЧ щодо кримськотатарського активіста Едема Бекірова і відмовив у його госпіталізації з СІЗО №1 Сімферополя.

За словами Ладина, така позиція ФСБ Росії "викликає подив" і "Росія зобов'язана його виконати, а не розмірковувати".

Напередодні стало відомо, що старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець, незважаючи на рішення Європейського суду з провам людини (ЄСПЛ), відмовляється госпіталізувати кримськотатарського активіста Едему Бекірова.

Раніше РБК-Україна писало, що в Росії завершили слідство по справі українського політв'язня Едему Бекірова, якого звинувачують у "незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки".