Бекхем має намір запросити Мессі в свій клуб

Співвласник американського клубу "Інтер Майамі" Девід Бекхем має намір запропонувати контракт нападнику каталонської "Барселони" і збірної Аргентини Ліонелю Мессі. Про це повідомляє Radio Catalunya.

Відомий у минулому англійський футболіст вже зв'язувався з представниками Мессі, щоб дізнатися, наскільки реальний цей перехід.

Водночас "синьо-гранатові" готові запропонувати Ліонелю довічний контракт. Сам Мессі неодноразово говорив, що виступати за інший клуб в Європі не збирається.

Мессі є вихованцем "Барселони". Разом з каталонцями він десять разів ставав чемпіоном Іспанії, а також чотири рази вигравав Лігу чемпіонів. Контракт гравця з клубом розрахований до літа 2021 року.

На його рахунку 687 матчів і 603 голи за "синьо-гранатових". У поточному сезоні 32-річний аргентинець не провела жодного матчу, відновлюючись від травми.

Клуб "Інтер Майамі" готується до дебюту в північноамериканської Вищої футбольної ліги (MLS). Команда почне виступати в лізі з 2020 року.

Нагадаємо, раніше президент каталонської "Барселони" Хосеп Марія Бартомеу заявив, що каталонцям потрібно готуватися до часу, коли капітан команди Ліонель Мессі завершить кар'єру. Він також розповів, яким бачить майбутнє клубу без аргентинського форварда.